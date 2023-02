美17歲近兩米高中生狂擊女老師 因Switch被沒收（有片）

美國佛羅里達州一名17歲男高中生被指,因不滿任天堂Switch遊戲機遭沒收,突然情緒爆發,瘋狂襲擊女老師。事後,男高中生因襲擊被捕。

當地警方發布的學校閉路電視影片可見,高約1米98﹑重達270磅的男學生突然猛力衝擊女老師。在對方似乎不省人事的狀態下,男學生仍不收手,上前再用腳狂踩女老師,甚至再連環拳打對方。

現場數名教職員目睹事件後,立即上前拉開失控的男學生。女老師事後獲送院治療,相信能夠康復。警方事後再公布另一段影片,可見男高中生在班房內被鎖上手銬,其後證實被捕。

6’6” 270 pd black student attacks white teacher Matanzas High School 4 taking away his Nintendo Switch during class.

The unconscious woman being assaulted & struck n the head roughly 15 times. #BlackOnWhiteViolence #BlackCrimesMatter #BLM #WLM pic.twitter.com/yjNKldCHt7