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美17歲近兩米高中生狂擊女老師 因Switch被沒收（有片）

環球社會熱點 15:20 2023/02/25

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美國佛羅里達州一名17歲男高中生被指，因不滿任天堂Switch遊戲機遭沒收，突然情緒爆發，瘋狂襲擊女老師。事後，男高中生因襲擊被捕。

特朗普訪俄亥俄災區派「特朗普水」 網民誤會係13年前倉底貨 【下一頁】

當地警方發布的學校閉路電視影片可見，高約1米98﹑重達270磅的男學生突然猛力衝擊女老師。在對方似乎不省人事的狀態下，男學生仍不收手，上前再用腳狂踩女老師，甚至再連環拳打對方。

現場數名教職員目睹事件後，立即上前拉開失控的男學生。女老師事後獲送院治療，相信能夠康復。警方事後再公布另一段影片，可見男高中生在班房內被鎖上手銬，其後證實被捕。

    點擊圖片放大
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拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片） 【下一頁】

事發於佛州沃盧西亞縣（Volusia）的Matanzas高中，警方發出聲明指男高中生因不滿在課堂期間Switch遭沒收，突然襲擊女老師。

警方指事件令人震驚，而且完全沒有必要，希望受傷女老師盡快完全康復。警方更表示，男高中生向趕到現場的警員聲稱，要殺死女老師。

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責任編輯：吳漢培

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