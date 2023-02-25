  • 20°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】美國通脹又超預期、儲局理事齊放鷹　傑斐遜：通脹或長存、梅斯特：儲局預測有上行風險

宏觀解讀 13:41 2023/02/25

分享：

分享：

【儲局官員】美國通脹又超預期、儲局理事齊放鷹　傑斐遜：通脹或長存

美國PCE通脹數據再超預期，道指周五再跌336點。多名美國聯儲局理事輪流發言，在FOMC會議擁永久投票權的傑斐遜（Philip Jefferson）表示，美國通脹升勢的成因複雜，且有長期存在高通脹的趨勢，特別是勞動力市場供求失衡問題，以及服務業成本上升的壓力。他指出，目前美國通脹是無法簡單、簡約地解釋清楚，顯示高通脹可能只會緩慢下降，去通脹化過程可能須要一段長時期。

儲局通脹指標超預期 美國1月核心PCE按年升4.7%，可見【下一頁】

2024年有FOMC會議投票權的克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，鑑於美國的勞動力市場仍強勁，相比加息過多，利率升得不夠高、或者過早降息的代價更大，預期美聯儲的預測有「偏上行的」風險。

梅斯特補充，政策需要有前瞻性，隨著通脹下降，預計加息的風險平衡會發生變化。 

布拉德：「價格飆漲是暫時的」想法　傷害聯儲局的信譽

波士頓聯儲銀行行長主席柯林斯（2025年有投票權）表示，預計需要通過更多加息行動來實現有效的高水平政策利率， 料將在更長一段時期內維持利率不變。

同樣於2025年有票的聖路易斯聯儲主席布拉德表示，「價格飆漲是暫時的」這種看法傷害聯儲局的信譽，美聯儲需要迅速行動，捍衛聯儲實現通脹目標的信譽，否則可能陷入上世紀70年代那樣的困境，經濟陷更大危機。

更多儲局官員言論

相關文章：

【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」　料需維持高利率更長時間

【美國加息】100人參與議息　會議紀錄：少數成員促加息0.5厘　鷹王布拉德、梅斯特事先對號入座

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 加息 美國聯儲局 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【港澳合作】賀一誠進禮賓府與李家超會面　即日返回澳門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金
【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金
【美股收市】道指跌336點 納指跌近1.7% 2年期債息升穿4.8厘（不斷更新）
【美股收市】道指跌336點 納指跌近1.7% 2年期債息升穿4.8厘（不斷更新）
【口罩令】陳茂波：爭取3月底前解除口罩令　盧寵茂：重點場所仍保留
【口罩令】陳茂波：爭取3月底前解除口罩令　盧寵茂：重點場所仍保留
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關　阿里美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款