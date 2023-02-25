【儲局官員】美國通脹又超預期、儲局理事齊放鷹　傑斐遜：通脹或長存、梅斯特：儲局預測有上行風險

▲ 【儲局官員】美國通脹又超預期、儲局理事齊放鷹 傑斐遜：通脹或長存

美國PCE通脹數據再超預期，道指周五再跌336點。多名美國聯儲局理事輪流發言，在FOMC會議擁永久投票權的傑斐遜（Philip Jefferson）表示，美國通脹升勢的成因複雜，且有長期存在高通脹的趨勢，特別是勞動力市場供求失衡問題，以及服務業成本上升的壓力。他指出，目前美國通脹是無法簡單、簡約地解釋清楚，顯示高通脹可能只會緩慢下降，去通脹化過程可能須要一段長時期。

2024年有FOMC會議投票權的克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，鑑於美國的勞動力市場仍強勁，相比加息過多，利率升得不夠高、或者過早降息的代價更大，預期美聯儲的預測有「偏上行的」風險。

梅斯特補充，政策需要有前瞻性，隨著通脹下降，預計加息的風險平衡會發生變化。

布拉德：「價格飆漲是暫時的」想法 傷害聯儲局的信譽

波士頓聯儲銀行行長主席柯林斯（2025年有投票權）表示，預計需要通過更多加息行動來實現有效的高水平政策利率， 料將在更長一段時期內維持利率不變。

同樣於2025年有票的聖路易斯聯儲主席布拉德表示，「價格飆漲是暫時的」這種看法傷害聯儲局的信譽，美聯儲需要迅速行動，捍衛聯儲實現通脹目標的信譽，否則可能陷入上世紀70年代那樣的困境，經濟陷更大危機。

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編輯：麥德銘