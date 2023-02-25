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【股神旗艦】巴郡業績有何重點：巴菲特股東信、接班人解釋短炒台積電？

股市 11:35 2023/02/25

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【股神旗艦】巴郡業績有何重點：巴菲特股東信、接班人解釋短炒台積電？

「股神」巴菲特旗艦巴郡（美：BRK）會在香港時間周六晚上公布業績，巴郡去年股價雖然只升3%，但相對標普500指數同年跌19%，巴菲特光環依舊閃閃發亮。 除了留意巴郡季度業績和投資情況，巴菲特年度股東信，以至股神接班人Greg Abel會否交待更多投資理念，特別是巴郡上季罕有「短炒」台積電（美：TSM），預料都會成為關注。 

巴菲特每年股東信，往往提及宏觀經濟、企業、股票回購和策略等問題，在目前美股市況、美國加息趨不明朗，巴菲特能否逆市繼續保持樂觀。巴菲特去年曾稱，巴郡的繁榮得益於美國經濟發展，因為巴郡是全美國擁有並營運最多基建的資產公司。

巴郡去年大舉投資　回購力度大減

過去一年，巴郡大舉增持能源股，包括斥200億美元買入雪佛龍（美：CVX）、增持西方石油（美：OXY），都令公司受惠於能源股上漲行情。除此以外，巴郡還增持惠普（美：HPQ）、派拉蒙（美：PARA）和花旗集團（美：C），但逐步退出比亞迪 （01211）

隨投資頻頻出手，巴郡去年回購力度大減，首三季只回購50億美元，遠不及前兩年的270億和250億美元。巴菲特曾表示，不回購的原因是因為其他上市公司比巴郡更有價值，他對回購的看法仍會繼續令人關注。

巴菲特再沽比亞迪，料今年累沽55億元，詳情可見【下一頁】

巴郡反常態短炒台積電　接班人如何解釋成關注

巴郡去年最令人驚訝的投資之一是第三季大舉買入台積電ADR，貨值達到320億港元，但第四季即減持86%，與以往巴郡以長期價值投資理念相悖。

巴菲特2021年宣布由Greg Abel成為巴郡舵手，去年稱將為Abel留出更多空間，讓Abel詳細闡述公司可持續發展。巴郡最新短炒台積電，令市場疑問決定是巴菲特還是Abel 所主導。

雖然難以預期巴郡會獨立評論短炒台積電，但業績報告以至股東信會否交代巴郡最新投資理念，都會成為外界關注。

相關文章：

【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果

【比亞迪1211】比亞迪：股神巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪　「一直是公司最大支持者」

編輯：麥德銘

台積電 巴菲特 美股 標準普爾500指數 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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