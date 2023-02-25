美國第一夫人「開綠燈」 拜登認有意爭取連任（第二版）

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）近日受訪時暗示，總統丈夫拜登（Joe Biden）將會角逐2024美國總統，現時只待公布。拜登其後受訪承認，確實有意角逐連任，並指民眾質疑自己年齡十分合理。

（第二版更新拜登回應）

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吉爾接受美媒訪問時表明，拜登多次強調自己「未完成工作」，不明白外界一直不相信丈夫的言論。吉爾亦坦承，現時距離拜登宣布爭取連任只差時間及地點。

早前有傳拜登是否爭取連任取決於吉爾，但她在訪問中未有直接回應，只稱拜登理所當然會聽取妻子的意見，但他對出戰大選會有自己的決定。

有幕僚透露，拜登最快在今年首個政治募捐季度完結後，即可能在4月時宣布爭取連任。美媒指出，拜登可能宣布的時間與前總統奧巴馬（Barack Obama）公布爭取連任大致相同。

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拜登同日稍後亦在訪問中回應吉爾言論，稱他的確希望尋求連任，但表明不會在近期內公布，指自己有工作需要先完成。同時，拜登否認年齡為他考慮是否爭取連任的因素之一，惟稱民眾對他的年紀有疑慮亦十分合理。

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責任編輯：吳漢培