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【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」（第二版）

環球政治 16:47 2023/02/25

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五（24日）表示，十分歡迎中國提出的12點立場，希望促使停戰和談。他亦表明，有意與國家主席習近平會面。拜登表示，由中國負責協調俄烏戰爭最終結果並不理性。

（第二版更新拜登回應）

【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與華會談 未收到中方和談建議 【下一頁】

澤連斯基在俄烏戰爭一周年記者會上指出，自己十分希望相信中方有意達成「平等的和平」（fair peace），暗示或考慮中國提出的和平方案。

澤連斯基指現時與華關係首要目標，是不希望中國向俄羅斯提供武器，明言正盡力達成。他亦稱有意與習近平會面，希望有助促進雙方關係及全球安全。

他強調據自己所知，中國尊重歷史主權，表示可以與中國在這點上展開會談。

【俄烏戰爭一周年】俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

不過，澤連斯基同場再次拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）直接對話，表明不可能向「有病」（sick）及血腥的俄國領導層妥協。

澤連斯基坦言，自去年戰爭爆發，俄國已由「鄰居及朋友」變成殘忍殺害與虐待平民的「不正常殺人犯」，不可能輕易俄方談判。他要求俄羅斯停止空襲﹑轟炸﹑摧毀基建﹑殺害動物及破壞森林。

拜登（Joe Biden）亦回應中國的和平立場聲明，指內容只有俄羅斯得益，直指俄烏戰爭由中國斡旋和平根本不理性。

同時，拜登亦重申現階段不會向烏克蘭援助F-16戰機。他堅稱，烏軍現時不需要戰機，故暫時排除出援助名單。

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責任編輯：吳漢培

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