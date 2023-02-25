【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五（24）表示，十分歡迎中國提出的12點立場，希望促使停戰和談。他亦表明，有意與國家主席習近平會面。

【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與華會談 未收到中方和談建議 【下一頁】

澤連斯基在俄烏戰爭一周年記者會上指出，自己十分希望相信中方有意達成「平等的和平」（fair peace），暗示或考慮中國提出的和平方案。

澤連斯基指現時與華關係首要目標，是不希望中國向俄羅斯提供武器，明言正盡力達成。他亦稱有意與習近平會面，希望有助促進雙方關係及全球安全。

他強調據自己所知，中國尊重歷史主權，表示可以與中國在這點上展開會談。

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不過，澤連斯基同場再次拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）直接對話，表明不可能向「有病」（sick）及血腥的俄國領導層妥協。

澤連斯基坦言，自去年戰爭爆發，俄國已由「鄰居及朋友」變成殘忍殺害與虐待平民的「不正常殺人犯」，不可能輕易俄方談判。他要求俄羅斯停止空襲﹑轟炸﹑摧毀基建﹑殺害動物及破壞森林。

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責任編輯：吳漢培