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【ChatGPT】高盛、花旗等投行下達ChatGPT禁令　為交易員「保飯碗」？

Hot Talk 09:48 2023/02/25

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聊天機械人ChatGPT迅速冒起，人工智能（AI）會否取代愈來愈多工作崗位成關注。外電引述消息指，華爾街正在對ChatGPT關上大門，多家跨國投資銀行近期向員工下達禁令，禁止員工使用ChatGPT以至其母企OpenAI的產品作辦公用途。 

彭博指，高盛（美：GS）、美國銀行（美：BAC）、花旗集團（美：C）、富國銀行（美：WFC）、德意志銀行等投行，近期都有發出使用ChatGPT的公司政策。 

美銀告誡員工，除了工作時不要使用WhatsApp等未經授權的應用程式，也特別提到ChatGPT，並在內部會議上重申，這種新技術必須經審查通過後才能被用於辦公用途的通訊。花旗集團員工、高盛交易員據報同樣受到類似的限制。

德銀證實，該行不允許員工使用ChatGPT，已經關閉了接入該程式的端口。美國銀行、花旗和高盛的發言人對此事不予置評。

ChatGPT沒想像中神奇？ 逾半交易員相信終衝擊金融業

ChatGPT能快速回應問題，並以自然語言回答，大幅省卻使用者搜尋資料的時間，但有投行人士指出，其答案與最新市場數據有時延，須花時間核實，但無可否認它能快速從大量文字中捕捉到所須的多項數據。

亞利桑那州立大學今年初研究指，曾向ChatGPT發出1000個數學應用問題，目前準確率只有約6成。除此以外，人工智能軟件能否代替投行人手，很大程度取決於監管機構。 

雖然其答案的準確性時受質疑，但摩通月內曾向數百位華爾街交易員查詢，逾半相信人工智能、 機械學習，會是未來數年最衝擊金融市場的技術發展。

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編輯：麥德銘

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