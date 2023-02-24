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【供股潮】bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」　集資逾4億元

股市 22:43 2023/02/24

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bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」　集資逾4億元

bossini堡獅龍 （00592） 宣布，建議以「二供一」進行供股集資，每股供股價為0.37元，較周五（24日）收市價0.47元折讓約21.3%，集資最多4.6億元，若全面行使已歸屬購股權，集資最多4.7億元。

堡獅龍指，擬將所得款項淨額的70%用作其他開支，包括但不限於存貨採購、租賃開支、薪金及薪酬開支、償付負債或債務，以及其他一般及行政開支；20%用作重塑及推廣「bossini.X」品牌的營銷活動；10%用作在內地進行擴充的資本開支。

堡獅龍指，董事亦曾考慮銀行借貸、配售或公開發售等其他債務或股本集資替代方案，但注意到銀行借貸附帶利息成本，或需提供抵押，且債權人地位優先於 股東，而配售將攤薄股東權益，且股東並無機會參與配售。

相反，供股則使股東可在市場上出售未繳股款供股股份。供股將令合資格股東有機會維持股權比例，並繼續參與公司的未來發展。因此，經考慮上述替代方案，董事認為，在現行市況以供股方式集資更具吸引力。

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編輯：袁諾曦

港股 供股 堡獅龍（00592）
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