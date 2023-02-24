海底撈發盈喜 料去年虧轉盈賺最少13億人幣

內地連鎖火鍋店營運商海底撈(06862)發盈喜。集團宣布，截至2022年12月31日止年度收入預計不低於人民幣346億元，按年減不超過15.8%，主要是由於2022年新冠疫情影響而導致中國大陸地區若干餐廳 停止營業或暫停堂食服務及客流量減少；及因「啄木鳥計劃」2022年1月至8月 期間門店數目較2021年同期減少。儘管收入減少，集團預期將於截至2022年12月31 日止年度錄得淨利潤不低於13億元人民幣，由虧轉盈。預期利潤主要歸因於根據「啄 木鳥」計劃採取改進措施令餐廳營運效率提高；及自2022年6月以來，隨著新冠疫情的緩和，集團在中國大陸及其他地區的餐廳經營表現明顯好轉；及於註銷從公開市場及以要約收購方式回購的2026年票據時確認的收益約3.29億元人民幣。

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海底撈表示，自2022年6月以來，由於新冠疫情的緩和以及本公司內部管理及營運改善，集團在中國大陸及其他地區的餐廳經營表現月度環比已經明顯好轉，但2022年第四季 度，部分門店仍受到新冠疫情的負面影響。由於中國大陸於2022年12月調整了新冠疫情控制措施，相信業務表現將進一步改善。集團將密切關 注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響，並嚴謹管理運營資金及運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

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