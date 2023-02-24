【恒指季檢】恒指成分股未變動 小鵬汽車獲納入國指

恒指服務公司公布新一輪季檢結果。當中恒生指數成份股沒有變動，成份股數目維持76隻，恒生中國企業指數成份股將納入電動車股小鵬汽車（09868），剔除內地消費股中國飛鶴（06186），成份股數目維持50隻，恒生科技指數將加入微博（09898），剔除明源雲（00909），成份股數目維持30隻。上述變動於3月13日(周一)起生效。

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由於恒指公司早前在改革諮詢文件曾建議把成分股數目增至最多100隻，並設下80隻的階段性目標，現時成分股數目仍低於上述目標，因此今次恒指成分股未出現變動亦令市場意外。大行中金早前曾預測，快手 （01024） 、京東健康 （06618） 、理想汽車 （02015）等高市值股份，都是染藍的潛在熱門。.

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