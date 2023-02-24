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【恒指季檢】恒指公司改計法曝光　理想及小鵬汽車成大贏家

股市 22:10 2023/02/24

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【恒指季檢】恒指公司改計法曝光　理想及小鵬汽車成大贏家

恒指公司於去年12月9日發布技術通告，令中概股成為今次季檢的大贏家。據以往計算方法，第二上市及雙重上市股份於指數權重，僅計算登記在港的股份，新計法是將整間公司總發行股數，包括美國股份亦計算在內，令中概股在指數的市值大增，指數權重大幅度上升。

恒指公司指，在香港及其他海外交易所買賣的股份，應視為同一類別，及可轉換，不過股份要通過換手率測試。

以阿里巴巴 （09988） 為例，本來約65%股份登記在港，新計法是將整間阿里巴巴的1.9億元市值計算在內，不過，阿里巴巴將指數的影響不大，因為阿里市值龐大，早已在恒指權重佔8%封頂比重。

恒生科技指數最多中概第二上市股份，恒指公司特別提醒，在科技指數中，理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） 的權重，分別由2.94%大升至6.26%，以及由0.57%大升至2.34%，令理想汽車及小鵬汽車成為今次季檢真正贏家。

【恒指季檢】恒指成份股維持不變　國指納入小鵬剔走中國飛鶴

【恒指季檢】中金列出11隻潛在染藍大熱　24間公司或納港股通（附名單）

記者：譚志偉

港股 美股 恒生科技指數 中國概念股 恒生指數 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 阿里巴巴－SW（09988）
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