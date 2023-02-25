瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）周五（24日）宣布，計劃在全球範圍內裁員8500人，相當於總員工數8%。大部分裁員將在今年上半年進行，但也可能延續到2024年。

這次裁員將影響其全球105,529名員工中的大約8%。根據該公司的網站，該公司在北美僱傭了約11994人。

愛立信的發言人說，裁員是公司在12月15日資本市場日期間宣布的「成本削減工作」的一部分。該發言人說：「裁員的方式將根據當地國家的做法而有所不同。我們的目標是在每個國家以公平、尊重、專業和符合當地勞動法規的方式管理這一過程。」

該公司正在尋求在2023年底前削減90億瑞典克朗，或約8.6億美元的營業成本。愛立信表示，她預計將在今年第二季度開始看到其成本節約的效果。

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公司總裁兼執行長鮑毅康（Börje Ekholm）上個月透露，5G推廣的速度比預期緩慢，認為公司有潛在的精簡空間及更有效率，尤其是在結構性成本方面，並表示公司有義務降低成本，以保持競爭力。

據路透社報導，由於美國等市場 5G 設備銷售放緩，上個月愛立信公佈的第四季度核心收益低於預期。

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編輯：黃銳