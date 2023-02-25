  • 17°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI競賽】Meta推大型語言模型「LLaMA」

環球政經 17:56 2023/02/25

分享：

分享：

Meta首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）週五宣布，將向研究人員發布一個新的，名為「LLaMA」的大型語言模型。該模型旨在幫助科學家和工程師探索AI的應用，如回答問題和總結文件。

該模型由Meta公司其基礎人工智能研究（FAIR）團隊開發，同時也是OpenAI的ChatGPT以及Google的LaMDA又一競爭對手。據指，大型語言模型形同大型 AI 系統，可透過吸收大量新聞文章、社群貼文或其他網路資源的數位文本進行資料訓練。

朱克伯格介紹，LLM技術最終可以解決數學問題或進行科學研究。他指，「相信LLM能在生成文本、進行對話、總結書面材料以及解決數學定理，或預測蛋白質結構等更複雜的任務方面有廣大的前景。」

同場加映﹕【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

Meta公司指，LLM在幾個方面有別於其他模型。首先，模型將有幾種規模，從70億參數到650億參數。Meta還表示，它將向研究公眾提供其模型，並正在接受研究人員的申請。而Google的LaMDA和OpenAI的ChatGPT的基礎模型是不公開的。朱克伯格表示，「Meta致力於這種開放的研究模式，我們將把我們的新模型提供給AI研究界。」

【電商大戰】 京東擬向拼多多開戰 3月推百億補貼活動 股價失守200元【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映﹕【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

 

開啟hket App，閱讀全文
Meta 朱克伯格 Google 人工智能 Instagram

上一篇文章

5G設備訂單減少 愛立信全球裁員8500人

下一篇文章

波士頓Fed總裁放鷹：聯儲局仍需進一步加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人
【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款