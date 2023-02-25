【AI競賽】Meta推大型語言模型「LLaMA」

Meta首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）週五宣布，將向研究人員發布一個新的，名為「LLaMA」的大型語言模型。該模型旨在幫助科學家和工程師探索AI的應用，如回答問題和總結文件。

該模型由Meta公司其基礎人工智能研究（FAIR）團隊開發，同時也是OpenAI的ChatGPT以及Google的LaMDA又一競爭對手。據指，大型語言模型形同大型 AI 系統，可透過吸收大量新聞文章、社群貼文或其他網路資源的數位文本進行資料訓練。

朱克伯格介紹，LLM技術最終可以解決數學問題或進行科學研究。他指，「相信LLM能在生成文本、進行對話、總結書面材料以及解決數學定理，或預測蛋白質結構等更複雜的任務方面有廣大的前景。」

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Meta公司指，LLM在幾個方面有別於其他模型。首先，模型將有幾種規模，從70億參數到650億參數。Meta還表示，它將向研究公眾提供其模型，並正在接受研究人員的申請。而Google的LaMDA和OpenAI的ChatGPT的基礎模型是不公開的。朱克伯格表示，「Meta致力於這種開放的研究模式，我們將把我們的新模型提供給AI研究界。」

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編輯：黃銳