集資逾4.6億 bossini堡獅龍擬折讓逾兩成「二供一」　

bossini堡獅龍 （00592） 宣布，建議以「二供一」進行供股集資，每股供股價為0.37元，較周五（24日）收市價0.47元折讓約21.3%，集資最多4.6億元，若全面行使已歸屬購股權，集資最多4.7億元。

公司指，bossini擬將所得款項淨額之10%，用作其於中國進行擴充的資本開支；所得款項淨額之20%用作重塑及推廣「bossini.X」品牌的營銷活動，而所得款項淨額之70%用作本集團的其他開支，包括但不限於存貨採購、租賃開支、薪金及薪酬開支、償付本集團因其業務而產生之任何負債或債務以及其他一般及行政開支。

除供股外，bossini亦曾考慮銀行借貸、配售或公開發售等其他債務╱股本集資替代方案。董事注意到，銀行借貸附帶利息成本，或需提供抵押，且債權人地位優先於股東，而配售將攤薄股東權益，且股東並無機會參與配售。與公開發售相反，供股使股東可在市場上出售未繳股款供股股份。公司指，供股將令合資格股東有機會維持彼等各自於本公司之股權比例，並繼續參與本公司之未來發展。經考慮上述替代方案，bossini認為，在現行市況以供股方式集資更具吸引力。

另外，集團擬尋求股東批准增設額外70億股新股份，將法定股本由3億元增加至10億元。

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編輯：黃銳