波士頓Fed總裁放鷹：聯儲局仍需進一步加息

美國聯儲局官員再度釋出鷹派訊號，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周五指，預計聯儲局將進一步加息，達到足夠嚴格的水平，然後維持一段時間，甚至是更長一段時間，但她並未透露對終端利率的預期。

儘管柯林斯今年在製定利率的FOMC會議中沒有投票權，但她可以參與決策。她稱，通脹依舊「過高」，最近諸如勞動力市場指標，以及高於預期的零售銷售和生產者價格等數據，都加強此觀點，聯儲會有更多的工作要做，致力於把通膨率降至2%的目標。 柯林斯在今年1月時，曾稱有必要放慢加息步伐，更樂觀地認為，能在不出現重大經濟衰退的情況下降低通脹。



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同日克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)也發表鷹派言論，稱央行首選通脹指標的升幅超過預期，表明有必要繼續加息。她也希望在不出現衰退及破壞勞動市場的情況下，能降低通脹。

近日各項經濟數據皆超出預期，顯示美國經濟仍然過熱，而CME 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預估6月利率有56.8%為5.25至5.50厘，20.75%為5.50至5.75厘。

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編輯：黃銳