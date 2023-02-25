去年盈利跌逾五成 中國金茂發盈警

中國金茂發盈警，指截至去年底止年度盈利將按年下降約50%至60%；2021年同期盈利46.9億元人民幣。

此外，截至2022年12月31日止年度，其應佔溢利（未包含投資物業公平值收益），將較2021年12月31日止年度錄得約70%至85%的下降

主要由於集團之分聯營及合營企業項目售價不及預期，需計提發展中物業、持作出售物業減值所致。

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編輯：黃銳