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美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT

環球政經 18:25 2023/02/25

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據英國《財經新聞報》報導，知情人士稱，花旗和高盛兩家銀行已限制員工使用ChatGPT。花旗不允許員工在整個公司範圍內訪問ChatGPT，而高盛則限制員工在交易大廳使用。

據彭博此前在22日的報導，知情人士稱，摩根大通已限制所有員工使用ChatGPT。 知情人士指，無法確定有多少員工在使用ChatGPT，或者他們使用它的目的是什麼。

 

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上週，威訊通訊（Verizon Communications）禁止ChatGPT進入其公司系統，稱它可能會獲得其員工輸入的客戶信息或源代碼。紐約市公立學校在 1 月份禁止學生使用其互聯網網絡和學校設備運行ChatGPT

一些公司的員工一直在使用 ChatGPT 來撰寫電子郵件和研究課題，他們指ChatGPT幫助他們更快地工作，而其他人則試圖避免隨著技術的發展而落伍。

OpenAI 本月早些時候表示，它正在推出 ChatGPT 的付費版本，訂閱者可以每月支付 20 美元。

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編輯:黃銳

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