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遠超市場預期 美國1月核心PCE按年升4.7%

環球政經 18:21 2023/02/25

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被聯儲局視為重要通脹指示的個人消費支出（PCE）物價指數，按年升5.4%，遠高於預期5%，前值上修至5.3%，按月升幅為0.6%，高過預期0.5%，前值上修至0.2%；剔除食品與能源價格後的核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%，前值上修至4.6%，按月升幅為0.6%，高過預期0.4%，前值上修至0.4%。

另外，美國 1 月個人支出月增1.8%，高於市場預期的1.3%；而美國 1 月個人收入成長 0.6%，低於市場預期的 0.1%，修正後前值為 0.3%。

數據超預期，美股納指期貨盤前一度跌逾1.8%，逼近200天綫，10年期美國國債債息一度逼近3.978厘，最終納指周五收報11394.94點，跌1.69%，標普則跌1.05%，報3970.04點。分析師指，數據高於預期，這將加強局聯儲維持利率在較高水平的決心，這使得聯儲局可能不得不將終端利率推高，超過去年12月份經濟預測摘要中所指出的5.25%。 

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編輯：黃銳

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