遠超市場預期 美國1月核心PCE按年升4.7%

被聯儲局視為重要通脹指示的個人消費支出（PCE）物價指數，按年升5.4%，遠高於預期5%，前值上修至5.3%，按月升幅為0.6%，高過預期0.5%，前值上修至0.2%；剔除食品與能源價格後的核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%，前值上修至4.6%，按月升幅為0.6%，高過預期0.4%，前值上修至0.4%。

另外，美國 1 月個人支出月增1.8%，高於市場預期的1.3%；而美國 1 月個人收入成長 0.6%，低於市場預期的 0.1%，修正後前值為 0.3%。

數據超預期，美股納指期貨盤前一度跌逾1.8%，逼近200天綫，10年期美國國債債息一度逼近3.978厘，最終納指周五收報11394.94點，跌1.69%，標普則跌1.05%，報3970.04點。分析師指，數據高於預期，這將加強局聯儲維持利率在較高水平的決心，這使得聯儲局可能不得不將終端利率推高，超過去年12月份經濟預測摘要中所指出的5.25%。

同場加映﹕【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳