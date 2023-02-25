  • 17°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水追蹤】本周獲流入14.6億元 騰訊多北水捧場

股樓投資 18:17 2023/02/25

分享：

分享：

恒指本周繼續下行，周五（24日）收報20010點，回歸至年初的水平。北水繼續維持淨流入，本周淨流入為45.2億元人民幣，較上周略增3.7%。騰訊（00700）不再捱沽，本周獲流入14.6億元，屬最多北水買入的股份。
本周北水部分流向科網股，新東方在綫（01797）及快手（01024）分別獲流入6,300萬元及1,900萬元。其他獲流入的股份，沒有明顯方向，中國移動（00941）、長城汽車（02333）、藥明生物（02269）分別流入13.1億元、7.3億元及7,800萬元。
反而流出板塊比較清晰，集中在港股ETF及傳統能源股，盈富基金（02800）及恒生中國企業（02828）分別流出8.1億元及3億元，中海油（00883）及中國神華（01088）分別流出1.8億元及2,800萬元。美團（03690）本周的資金流向，與騰訊互換，合共流出8.8億元。

    點擊圖片放大

本文節録至imoney801期北水追蹤

資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（23日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為2月15至21日

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
港股通 港股 基金 ETF 騰訊

上一篇文章

遠超市場預期 美國1月核心PCE按年升4.7%

下一篇文章

5G設備訂單減少 愛立信全球裁員8500人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人
【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款