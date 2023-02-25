【北水追蹤】本周獲流入14.6億元 騰訊多北水捧場

恒指本周繼續下行，周五（24日）收報20010點，回歸至年初的水平。北水繼續維持淨流入，本周淨流入為45.2億元人民幣，較上周略增3.7%。騰訊（00700）不再捱沽，本周獲流入14.6億元，屬最多北水買入的股份。

本周北水部分流向科網股，新東方在綫（01797）及快手（01024）分別獲流入6,300萬元及1,900萬元。其他獲流入的股份，沒有明顯方向，中國移動（00941）、長城汽車（02333）、藥明生物（02269）分別流入13.1億元、7.3億元及7,800萬元。

反而流出板塊比較清晰，集中在港股ETF及傳統能源股，盈富基金（02800）及恒生中國企業（02828）分別流出8.1億元及3億元，中海油（00883）及中國神華（01088）分別流出1.8億元及2,800萬元。美團（03690）本周的資金流向，與騰訊互換，合共流出8.8億元。

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本文節録至imoney801期北水追蹤

資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（23日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為2月15至21日

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編輯：黃銳