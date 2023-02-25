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【餓「新」嘗啖＠iM網】盡嘗美景佳餚 口福來自權八居酒屋

名人薈萃 11:00 2023/02/25

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權八開業十年，吃過無數次，忽然介紹？還是因為一個字——新。

皆因十年來權八首次開分店，進駐北京道一號28樓，居高臨下，270度三面環迴無敵維港景，佔地6,000呎，真的夠大夠霸氣。環境更勝從前，食物種類亦有增廣。除了一向的傳統日本料理、刺身、串燒外，更請來經驗豐的師傳，如前Sushi Kuu的Harry師傳等坐陣，加設廚師發辦專區，一新大家口目。猛龍過江，誓要打贏漂亮一仗。

同場加映：【青姐話】主題大挪移  換碼遲唔遲？

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【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

權八取名自日本傳統歌舞伎主要角色「白井權八」，以儀表英偉、永不放棄的武士道精神著稱。餐廳貫徹日本江戶時代的風格，一室朱紅和深啡的木質裝潢，建構江戶時的居酒屋氛圍及韻味。甫出電梯，就是一幅朱紅牆飾，以喜慶溫馨的氛圍迎賓，感覺不錯。入到主餐區，清晣劃分Omakase餐區、炭燒區、壽司亭及開放式主餐區，特高的樓底，加上三面落地大玻璃，維港海景盡收眼簾，花江花月夜更顯璀璨，如斯良夜美景，星光如雨，熱煙縈繞，杯光閃爍，怎不叫人陶醉？這晚佳餚美景醇酒，足夠醉上一夜！

這晚叫的是The Kabuki Omakase Dinner Menu (1,380元)，包括前菜七點、料理二品、廚師發辦壽司七件、海膽茶碗蒸、卷物各一、湯及甜品。光吃前菜已夠精彩，水雲髮菜拌三文魚子，清新味蕾；有綠色魚子醬之稱的海葡萄伴小長井生蠔，海洋味大爆發；深海池魚薄切；熟成四日的堅魚；半熟牡丹蝦配海膽，比純蝦身刺更鮮甜；深海池魚薄切；北海道毛蟹；兩款料理單品是炭燒A5宮崎和牛伴青椒及慢煮鮑魚會遼參，不吃牛的我，廚師窩心地換上鵝肝，食材組合十分豐富，堪稱完美，味道當然無得輸。吃到這裏肚子已半飽，只能叫Harry師傳未上的壽司盡量小飯。

七款壽司同樣精彩，全是時令精選，有白蝦壽司、熟成七天的鰤魚壽司、赤身燒大拖羅壽司、鮟康魚肝奈良漬壽司、北海道海膽壽司、鯖魚棒壽司及海鰻壽司，尤其喜歡赤身燒大拖羅，把赤身與輕燒過的大拖羅梅花間竹地疊放，交錯地呈現吞拿魚兩大部位的不同口感，輕綴恖花，平衡豐腴魚脂之餘，亦增視覺美感。

此時來碗鮮甜濃郁的熱魚湯，溫暖腸胃，完美。

是夜甜品亦非常吸引，抹茶雪糕伴紅豆及mochi最中餅和蜜瓜，不算太甜，口感層次相當豐富。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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