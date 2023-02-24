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【盈喜】海底撈受惠三原因　料去年虧轉盈、賺至少13億人幣

股市 20:19 2023/02/24

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海底撈受惠三原因　料去年虧轉盈、賺至少13億人幣

海底撈 （06862） 發盈喜，預期去年虧轉盈，錄得淨利潤不低於13億元（人民幣，下同），對上一個財年為淨虧損41.6億元。不過，受累疫情導致內地部份餐廳停業或暫停堂食服務，令客流量減少，以及「啄木鳥計劃」下去年首8個月期間門店數目按年減少，去年收入按年跌最多15.8%，料收入不低於3.5億元。

海底撈指，去年虧轉盈主因三大原因，1）根據「啄 木鳥」計劃採取改進措施令餐廳營運效率提高；2）自2022年6月以來，隨著新冠疫情的緩和，集團在中國大陸及其他地區的餐廳經營表現明顯好轉；3）於註 銷從公開市場及以要約收購方式回購的2026年票據時確認的收益約3.3億元。

海底撈又指，自去年6月以來，由於新冠疫情的緩和以及內部管理及營運改善，集團在中國大陸及其他地區的餐廳經營表現月度環比已經明顯好轉，但2022年第四季度，部分門店仍受到新冠疫情的負面影響。由於中國大陸於12月調整了新冠疫情控制措施，董事會相信集團的業務表現將進一步改善。

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編輯：袁諾曦

港股 海底撈（06862）
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