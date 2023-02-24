【異動股】 太平洋航運去年純利跌近17% 但全年派息增 績後逆市大升近一成

太平洋航運（02343）全年收入升逾10%，惟少賺17%，大致符合市場預期，且派息增加，刺激股價周五（24日）逆市抽升，高見3.18元，最多升12.4%，收報3.1元，仍大升近一成，創半年新高，成交額3.7億元。

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截至去年12月底止，太平洋航運全年營業額為32.8億元（美元，下同），按年升10.4%；純利7億元，按年跌16.9%；基本溢利7.2億元，為歷來最佳。每股盈利13.93仙，派末期息每股17港仙及特別息9港仙；若計及已派中期息全年合共派息78港仙，仍高於2021年全年派息74港仙。

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富瑞研究報告指，太平洋航運業績沒有驚喜，純利大致符合預期，但派息比率達75%，而且重點放於管理層相對樂觀的前景。該行認為運費觸底，加上可受即將到來的需求推動，重申對長遠展望正面，故維持「買入」投資評級，目標價由3.5元略降至3.4元。

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記者：郭秀慧