【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬

將軍澳日出康城發展多年，隨着多個新盤陸續入伙，已成為一個獨立小區，近期更受惠跨灣大橋通車。今次利嘉閣推介的屋苑為LP6，由南豐牽頭發展。

放盤單位為日出康城6期LP6 5座極高層M室，實用面積306平方呎，一房間隔，現叫價570萬元。從相片可見，單位全屋光猛明淨，可即買即住。

放盤單位 日出康城6期LP6 5座極高層M室（物業編號：BW59855787） 實用面積 306平方呎 間隔 一房 叫價 580萬元（最後更新日期：2月24日） 賣點 樓齡短，半新樓，即買即住。

全屋光猛明淨。

開放式廚房，連吧枱用餐區，間隔實用。

極高層，景觀開揚。

交通方便，配套齊全。

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