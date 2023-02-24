【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬

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將軍澳日出康城發展多年，隨着多個新盤陸續入伙，已成為一個獨立小區，近期更受惠跨灣大橋通車。今次利嘉閣推介的屋苑為LP6，由南豐牽頭發展。
放盤單位為日出康城6期LP6 5座極高層M室，實用面積306平方呎，一房間隔，現叫價570萬元。從相片可見，單位全屋光猛明淨，可即買即住。
|放盤單位
|日出康城6期LP6 5座極高層M室（物業編號：BW59855787）
|實用面積
|306平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|580萬元（最後更新日期：2月24日）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢