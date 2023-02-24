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【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬

股樓投資 19:58 2023/02/24

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將軍澳日出康城發展多年，隨着多個新盤陸續入伙，已成為一個獨立小區，近期更受惠跨灣大橋通車。今次利嘉閣推介的屋苑為LP6，由南豐牽頭發展。 

放盤單位為日出康城6期LP6 5座極高層M室，實用面積306平方呎，一房間隔，現叫價570萬元。從相片可見，單位全屋光猛明淨，可即買即住。 

放盤單位 日出康城6期LP6 5座極高層M室（物業編號：BW59855787）
實用面積 306平方呎
間隔 一房
叫價 580萬元（最後更新日期：2月24日）
賣點
  • 樓齡短，半新樓，即買即住。
  • 全屋光猛明淨。
  • 開放式廚房，連吧枱用餐區，間隔實用。
  • 極高層，景觀開揚。
  • 交通方便，配套齊全。
    點擊圖片放大
    +7
    +6

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Zda1f6

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

LP6 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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