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【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱

股市 19:33 2023/02/24

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本地傳媒報道，譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均媳婦、本港名媛蔡天鳳（Abby Choi）在大埔龍尾村被殺害，並慘遭碎屍。據指，蔡天鳳曾結婚，與前夫離異後，於2016年與譚仔米線創辦人的「太子爺」再婚。

譚仔國際 （02217） 旗下「譚仔米線」及「譚仔三哥」由譚氏家族創立，但其後因經營理念分歧拆夥，其中，「譚仔米線」由「五哥」譚澤均經營。2017年，日本「丸龜製麵」母企東利多（Toridoll）全購兩個品牌，並在2021年10月以譚仔國際在港上市。

報道指，現年28歲蔡天鳳與前夫育有兩子女。據指，蔡天鳳失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒。目前警方據報已拘捕死者前夫的家人等3人，分別2男1女。

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港股 譚仔國際（02217）
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