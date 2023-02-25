▲ 【免費電視】全面拆解ViuTV業績：去年收入急放緩、埋單仍賺錢！黃金時段收視升6%、MIRROR續成增長推手

去年香港經濟放緩，不少企業減少投放廣告資源，電訊盈科 （00008） 旗下免費電視（即ViuTV）及相關業務全年營收的按年增速大幅放緩，由2021年的152%減慢至2022年的14%。

電訊盈科提到，去年免費電視及相關業務的廣告收益約6.16億元，按年維持穩定，2021年的一倍增長不再復見。不過全年埋單計數，ViuTV在內的免費電視及相關業務繼續錄得盈利，分部EBITDA為9,700萬元，按年增3%。

藝人管理及音樂出版推動免費電視營收

值得留意是，香港人氣男團MIRROR續成ViuTV營收增長推手，電訊盈科在業績報告提及，免費電視及相關業務的收益增長14%至9.10億元是受惠藝人管理及音樂出版收益帶動。

不過，ViuTV上下半年營收營辱互見，電訊盈科業績報告提到，免費電視及相關業務上半年收入按年增52%至3.88億，但下半年則按年倒退4%至5.22億。

電盈：廣告開支明顯轉投數碼渠道

電盈表示ViuTV 持續致力拓展數碼版圖，去年ViuTV社交媒體追蹤人數按年增10%，而數碼觀看總時數按年增加25%。電盈稱：「此點尤為重要，由於包括桌上電腦及手機的數碼廣告銷售，佔香港廣告銷售總收益的份額由 2021 年的49%上升至2022年的55%，反映廣告開支明顯轉投數碼渠道」。

去年ViuTV在黃金時段（即18：55至24：05）播出《爆谷一周》、《我哋係COLLAR》、《尾二一屆口罩小姐選舉》、《膠戰SSP》等。電訊盈科指出，ViuTV黃金時段收視按年增長6%；黃金時段收視率逾3點的節目集數由2021年的542集增加至 2022 年的637集。

FIFA 世界盃卡塔爾帶動下半年收視

ViuTV去年夥拍香港電訊 （6823） 旗下 Now TV 播放的 FIFA 世界盃卡塔爾 2022 帶動下半年的收視，現場直播賽事的觀眾比率由2018 年的47%上升至 2022 年的55%。

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記者：李哲毅