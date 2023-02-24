▲ 【雙重上市】印尼交易所：與港交所合作 擬籌劃印尼企業港雙重上市

印尼證券交易所（IDX）業務發展總監Jeffery Hendrik接受内媒《財新》專訪時透露，正與港交所 （00388） 就多個領域洽談合作，雙方近期有望簽訂諒解備忘錄。合作內容之一是IDX與港交所將共同推進上市公司在兩家交易所實現雙重掛牌（dual listing）。

Hendrik坦言，若合作落實，香港及內地投資者最感興趣的印尼公司將首先在港交所上市。

報道指，印交所多位高管最近到訪香港。雙方商談中的另一項重要合作是，在港交所上市投資於印尼市場的證券產品，目前ETF在考慮當中。目前據報有關細節仍待商談，尚處於早期階段，暫沒具體推進的時間表。

據了解，印尼交易所目前有846家上市公司，總市值約6200億美元，分設主板、開發板、加速板及新經濟板四大板塊。報道稱，印尼交易所與港交所商談雙重上市的架構中，目前考慮將主板及新經濟板的上市公司納入。

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記者：伍鍵文