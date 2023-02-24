【本地地產股】恒地獲興業銀行提供300億人幣綠色及可持續發展授信

▲ 恒地獲興業銀行提供300億人幣綠色及可持續發展授信

恒基地產 （00012） 宣布，與興業銀行（滬：601166）在香港簽署《綠色及可持續發展戰略合作協議》。根據協定，興業銀行將向恒地及其下屬企業提供不低於300億元人民幣綠色及可持續發展授信，與恒基地產在綠色建築、零碳智能園區以及ESG體系建設等領域響應「雙碳」目標，支持推進集團境內外綠色建築與基礎設施建設。同時，還將通過全球資金管理平台及跨境資金池工具，服務集團實現跨境資金管理。

恒基地產副主席林高演表示，這次簽約將促進雙方發揮各自優勢，實現互利共贏。同時，可持續發展一直是集團的業務核心，相信這次合作對集團在推動創新和綠色建築等方面大有裨益，期望集團能繼續為國家和香港的減碳目標作出努力和貢獻。

興業銀行董事長呂家進表示，該行與恒地已建立良好的業務合作關係，興業銀行將繼續支持集團持續發展壯大。他表示，興業銀行將圍繞恒基地產中長期發展戰略，提供優質高效的綜合化金融服務方案。

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