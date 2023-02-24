【科技一周回顧】財政預算案創科研究3大基建可行性　ChatGPT學界爭議

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【財政預算案2023】創科研究3大基建可行性 消息人士：微電子研發院或聚焦第3代半導體 攻電動車應用

財政司司長陳茂波於22日公布2023至24年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地科研發展，包括計劃建立微電子研發院、人工智能（AI）超算中心，以及將會就第二個先進製造業中心進行可行性研究等。據消息人士指出，目標今年內提交設立這三大數碼基建的研究建議，包括研發方向定位及商業模式等。

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2） 【ChatGPT學界爭議】小心隨時掉入ChatGPT陷阱 學者：AI或生成「貌似合理錯誤訊息」

生成式AI（generative AI）聊天機械人ChatGPT近日風靡全球，亦引起教育界對於AI會被濫用來作弊及「請槍」寫論文等的擔憂，港大上周更宣布禁用ChatGPT。有資訊科技界人士及學者分別指出，長遠而言，應用AI的勢頭難擋，教育界反而應開放討論使用守則，並且可善用現時各界相繼推出反制ChatGPT抄襲內容的識別工具。

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3）【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格 最多減50%

串流媒體平台Netflix近年加強打擊用戶共享帳戶，意圖增加訂閱量及收益，卻反而增加了用戶「轉台」意欲。Netflix近日被發現，在全球逾30個國家中，調低其訂閱方案費用。

4）【藍剔認證】Meta推帳號收費認證 有望提高用戶觸及率

自社交媒體興起以來，更多人選擇在Facebook和Instagram兩大主流平台上開設帳號，進行創作。Meta董事長兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於19日宣布，將在本周推出帳號收費認證「Meta Verified」，用戶能以月費方式訂閱此功能，以獲得更多元化的服務。

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