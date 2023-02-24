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【恒指季檢】恒指成份股維持不變 國指納入小鵬剔走中國飛鶴
恒指季檢結果出爐，恒生指數公司宣布， 恒生指數成分股維持不變，無股份被剔走，成份股數目將維持76隻 。國指方面，納入小鵬汽車 （09868） ，剔走中國飛鶴 （06186） ，成份股數目維持50隻。所有變動將於3月13日（星期一）生效。
恒生科技指數納入微博 （09898） ，剔走明源雲 （00909） ，成份股維持30隻。
恒生綜合指數納入35隻股份，並剔出28隻股份，成分股數目由520隻增至527隻。
- 恒生綜合指數納入35隻股份
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渣打集團 （02888）
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太古股份公司B （00087）
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BRILLIANCE CHI （01114）
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巨子生物 （02367）
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360數科－S （03660）
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兗煤澳大利亞－F （03668）
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洪九果品 （06689）
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星空華文 （06698）
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名創優品 （09896）
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衛龍 （09985）
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思派健康 （00314）
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京東方精電 （00710）
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中遠海能 （01138）
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3D MEDICINES-B （01244）
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山高新能源 （01250）
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上海復旦 （01385）
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高偉電子 （01415）
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新特能源 （01799）
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上美股份 （02145）
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微創腦科學 （02172）
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心泰醫療 （02291）
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知乎－W （02390）
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高視醫療 （02407）
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龍光集團 （03380）
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金山雲 （03896）
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招商證券 （06099）
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飛天雲動 （06610）
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艾美疫苗 （06660）
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業聚醫療 （06929）
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博安生物－B （06955）
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天齊鋰業 （09696）
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檸萌影視 （09857）
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健世科技－B （09877）
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叮噹健康 （09886）
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智雲健康 （09955）
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編輯：葉志偉