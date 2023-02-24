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【恒指季檢】恒指成份股維持不變　國指納入小鵬剔走中國飛鶴

股市 18:51 2023/02/24

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恒指季檢結果出爐，恒生指數公司宣布， 恒生指數成分股維持不變，無股份被剔走，成份股數目將維持76隻 。國指方面，納入小鵬汽車 （09868） ，剔走中國飛鶴 （06186）    ，成份股數目維持50隻。所有變動將於3月13日（星期一）生效。

恒生科技指數納入微博 （09898） ，剔走明源雲 （00909） ，成份股維持30隻。

恒生綜合指數納入35隻股份，並剔出28隻股份，成分股數目由520隻增至527隻。

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編輯：葉志偉

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