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【網易9999】網易績遜預期股價受壓 券商：受一次性遊戲版權費影響

股樓投資 20:01 2023/02/24

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網易（09999）昨日（23日）公布業績，去年全年純利203.4億元（人民幣，下同），增長20.6%，略遜於市場預期。今日多家券商報告均表示，業績遜預期因需付一次性遊戲版權費影響，部份亦上調網易目標價。

不過，網易今日（24日）股價顯著受壓，最低曾跌10.9%，報125.7元；截至3時，最新報125.8元，跌9.6%，成交額13.4億元。

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同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

大和證券報告指出，網易《夢幻西遊》去年第三季銷售創新高，支持第四季手遊收入按年升6.7%，惟《暗黑》及《哈利波特：魔法覺醒》表現未如預期。此外，網易去年第四季就向動視暴雪支付10億元版權費，僅屬一次性支出，導致毛利率較往季減少。該行給予網易「買入」評級，目標價165元。

滙豐環球研究指，網易有廣泛系列遊戲以提供持續及防守性業績，亦喜歡公司強勁現金流創造及穩定股東回報政策，公司去年創造現金流38億美元，並有12億美元股分回購，2023年預測股息率為2%。該行給予網易「買入」評級，目標價由172元上調至175元。

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

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記者：李兆明

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大行報告 個股分析 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 港股 目標價 純利

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