【解碼｜網易季績】網易上季盈利不似預期　券商：一次性授權費影響毛利、看好休閒手遊《蛋仔派對》

▲ 【解碼｜網易季績】網易季績不似預期 券商：一次性授權費影響毛利、看好休閒手遊《蛋仔派對》

網易 （09999） （美：NTES）上季受累營運費用增加，經調整淨利潤按年跌27%。季績表現不似預期，網易港股周五挫11.2%，收報123.5元，綜合券商分析，網易上季一次性確認部分代理遊戲的版權費用，拖累毛利表現，看好休閒手遊《蛋仔派對》未來表現。

花旗形容，上季網易表現穩健，總體上符合預期，部分投資者或因網易上季每股盈利未達到市場共識而視為負面因素，尤其是市場環境正處於動蕩。花旗提到，網易確認一次性特許權使用費不利營業利潤和淨收入，估計可能與動視暴雪（美：ATVI）遊戲有關。花旗表示，會留意未來數季休閒遊戲《蛋仔派對》表現是否具可持續性，以及網易會否發布更多休閒遊戲，維持網易買入評級及100美元目標價。

富瑞認為，網易營收符合市場共識，而非遊戲業務超出該行預期。富瑞認為，網易上季毛利低於預期只屬一次性，主要與某些遊戲的特許權使用費有關。富瑞預計，網易在上半年推出逆水寒手遊（Justice Mobile）以及其他涵蓋國內外市場的不同類型遊戲。富瑞認為，《蛋仔派對》展示網易強大研發能力的實力，維持買入評級及109美元。

摩根士丹利預計，網易今季遊戲收入或未見大幅增長，主要是反映網易與與動視暴雪協議終止以及去年第4季差於預期的遞延收入影響。大摩提到，內地恢復遊戲版號審批，網易收入增長能見度明顯改善，意味下行風險有限及遊戲供應強勁，對網易感樂觀。大摩維持網易增持評級及107美元目標價。

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記者：李哲毅