【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息

▲ 本周滙豐及中銀帶頭削港元定存息。

2月倒數，本周共有8間大小港銀鬥減港元定期存款息，最惹關注的，是兩大發鈔行輪流劈息，滙豐（HSBC）率先於本周一（2月20日）全面調低短中長息，當中劈幅最大是1年期，狠削0.3厘、新息率至3.5厘；翌日輪到中銀香港（02388）下調3個月及半年期，現時兩大行的3個月、半年到1年存息罕有相同。

而擅打高息牌的創興撤4厘息，1年期現為3.9厘；華僑永亨取消1年4厘息，最新報3.8厘；招商永隆也把4厘息下架，1年僅3.75厘；上商也全面減，半年期更失守3厘關，僅2.88厘。

減息浪由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，平保（02318）牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）亦削5個月以下存息，其中3個月劈0.55厘至3.1厘；TOM集團有份虛銀滙立（WeLaB Bank）狠削半年及1年0.3厘、至險守3厘。

反觀，4行逆市加息，分別為信銀國際重推1年4厘息；花旗一周兩連加，累升1年0.17厘至3.85厘；交銀香港全面微加0.05厘，1年期報3.95厘；大新（02356）提高半年及1年期0.2厘，齊報3.9厘。

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●發鈔行輪流出手 滙豐6度減息 中銀3次降存息

另有3行頻密調息，大眾銀行加完又減，把1年4厘息下架，只有3.8厘；星展卻減完又加，1年期現為3.8厘；建行亞洲又加又減，1個月險守3厘。

此外，比拼4大行，今年已是滙豐6度減息；單以2月份計，繼2月1日、9日及20日以來，已3度出手；中銀今年也3度降低存息。但渣打香港（02888）相對忍手，故在中長息榜稱霸發鈔行。

先看1年期，渣打現為3.6厘，滙豐於2月20日狠削0.3厘、至3.5厘；跟中銀相同。恒生（00011）早於2月14日下調0.1厘至3.2厘。

半年期方面，渣打報3.4厘，滙豐於2月20日下調0.2厘、至3.3厘；中銀於2月21日削低0.1厘、亦報3.3厘；恒生於2月14日減0.1厘、至3.29厘。

至於3個月，恒生報3.19厘，滙豐於2月20日下調0.1厘、至3.1厘；中銀於2月21日降低0.1厘、亦報3.1厘；渣打險守3厘，且只攻中小企客戶。

●6個月大新3.9厘領跑 1年期信銀國際4厘稱霸

計及中小行在內，本周半年及1年期的高息榜又驟變，底蘊是招商永隆取消逾4厘息，狠削1年期0.35厘至僅得3.75厘，遂令長息的排名榜再大執位。目前1年期以信銀國際的4厘稱霸，以門檻1萬元計，賺息400元。險勝東亞（00023）及交銀香港的3.95厘。緊接其後是創興、南商及大新的3.9厘。

半年期方面，亦因招商永隆調低0.25厘至僅得3.55厘，故失落榜首寶座；相反，大新提高0.2厘至3.9厘，取代中資行而稱冠。

3個月期卻沒變，仍以平安壹賬通（PAOB）的6厘稱王。

●1個月期雙冠 虛銀Mox Bank 滙豐「交易薈」同享10厘

1個月呈雙冠王，渣打香港、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛銀Mox Bank，新客享10厘年利率；滙豐旗下「交易薈」的股票獎勵計劃也有10厘。而冠絕全城的高息王是恒生7天年息享10.9厘。

順帶一提，2月已倒數，不少特惠息是新春期間限定，陸續於本月底到期，例如集友3個月有3.4厘、6個月享3.75厘，起存金額100萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶，全新資金，分行渠道開立；推廣期至2月28日，額滿即止。同樣工銀亞洲98天及228天的高息孖寶、以及華僑永亨的288天享3.68厘也最後召集。

●新春特惠息最後召集 集友、工銀亞洲、華僑永亨、Mox Bank

同樣，Mox Bank新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元；亦將於2月28日屆滿。

可惜，中銀7天享18厘已額滿提早截止。

此外，縱使自去年底的劈息浪持續兩個多月，但當前3厘或以上選擇仍甚多；且續跑贏樓價，差餉物業估價署剛公布1月份官方樓價指數終止7連跌，按月升0.6%。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月以Mox的10厘奪冠，3個月是PAOB的6厘稱冠；半年期由中銀香港、怡和系及京東數科擁有的虛銀、livi bank的3.3厘摘冠；1年期也以livi bank3.5厘稱冠，跑贏工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）參股的虛銀富融（Fusion Bank）的3厘，TOM集團（02383）有份虛銀滙立（WeLaB Bank）的3厘；小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘、Mox的3.3厘、以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。順帶一提，富融向推薦好友開戶獲6厘加息券。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

