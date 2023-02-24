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【滬深港通加時】證監會：滬港通、深港通4月24日實行新交易日曆　港交所：每年增加逾10個交易日

股市 17:52 2023/02/24

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【滬深港通加時】證監會：滬港通、深港通4月24日實行新交易日曆　港交所：每年增加逾10個交易日

證監會和中證監聯合公布，滬深港通下滬股通、深股通及港股通交易日曆的優化安排將於4月24日實施，新安排將有助解決滬深港通假期與兩地市場假期之間不一致的問題，並且增加滬深港通的交易日數。

港交所 （00388） 歡迎最新安排，並指出滬深港通每年交易日總數將因而增加超過10日。今年首個新增的北向交易日將為5月25日，其後新增的兩個北向交易日分別為10月20日和12月22日。

港交所表示，由於香港市場在公眾假期不提供銀行服務，因此目前北向交易在香港公眾假期的前一個交易日不能提供交易服務。此次宣布的調整實施後，滬深港通北向交易在香港和内地市場的所有共同交易日都將開放服務，南向的交易日曆也將有類似變動。

政府委任唐家成、任志剛做港交所董事 任志剛：協助保障金融安全，可見【下一頁】

滬深港通最新交易日曆

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【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數　南向交易日料每年多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

記者：麥德銘

 

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