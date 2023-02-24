蘋果傳有股東圖踢庫克出董事會 美國前副總統亦成目標

美國蘋果（Apple）公司將在3月10日舉行股東大會，有指股東之一的國家法律及政策中心（National Legal and Policy Center，簡稱NLPC）希望，把CEO庫克（Tim Cook）驅逐出董事會。

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美國《霍士新聞》（Fox News）報稱，NLPC周三（22日）兩度去信美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，SEC），要求取得代理權徵集（exempt solicitation）。

NLPC首先反對庫克再次成為董事會成員，而且正協助提出一份股東動議，要求Apple披露更多在中國經營的風險，以及在中國的Apple供應鏈。

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NLPC另亦希望，股東反對氣候分子﹑美國前副總統戈爾（Al Gore）成為董事提名人（director nominee）。NLPC批評戈爾不合資格，更指其政治取向對Apple構成聲譽威脅。

戈爾早於2003年已入選Apple董事會，是至今在任最長董事。已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）其時大讚，戈爾以國會議員﹑參議員及副總統身份，協助營運全球最大組織—美國政府。

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責任編輯：吳漢培