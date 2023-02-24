  • 22°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果傳有股東圖踢庫克出董事會 美國前副總統亦成目標

環球社會熱點 18:09 2023/02/24

分享：

分享：

美國蘋果（Apple）公司將在3月10日舉行股東大會，有指股東之一的國家法律及政策中心（National Legal and Policy Center，簡稱NLPC）希望，把CEO庫克（Tim Cook）驅逐出董事會。

YouTuber開箱 Apple員工十年服務獎竟有自家產品 【下一頁】

美國《霍士新聞》（Fox News）報稱，NLPC周三（22日）兩度去信美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，SEC），要求取得代理權徵集（exempt solicitation）。

NLPC首先反對庫克再次成為董事會成員，而且正協助提出一份股東動議，要求Apple披露更多在中國經營的風險，以及在中國的Apple供應鏈。

第一代iPhone拍賣料成交價39萬 當年賣幾錢？ 【下一頁】

NLPC另亦希望，股東反對氣候分子﹑美國前副總統戈爾（Al Gore）成為董事提名人（director nominee）。NLPC批評戈爾不合資格，更指其政治取向對Apple構成聲譽威脅。

戈爾早於2003年已入選Apple董事會，是至今在任最長董事。已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）其時大讚，戈爾以國會議員﹑參議員及副總統身份，協助營運全球最大組織—美國政府。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國提名前萬事達卡CEO 接任世銀行長
今日
美國提名前萬事達卡CEO 接任世銀行長
【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助（第二版）
今日
【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助（第二版）
【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億
今日
【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億
SpaceX調整Starlink家用月費 分兩類增減
2023/02/23
SpaceX調整Starlink家用月費 分兩類增減
特朗普訪俄亥俄災區派「特朗普水」 網民誤會係13年前倉底貨
2023/02/23
特朗普訪俄亥俄災區派「特朗普水」 網民誤會係13年前倉底貨

你可能感興趣

美國提名前萬事達卡CEO 接任世銀行長
今日 13:17
美國提名前萬事達卡CEO 接任世銀行長
【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助（第二版）
今日 17:05
【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助（第二版）
【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億
今日 08:35
【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億
經濟 蘋果（Apple，美：AAPL） 庫克 Apple 中國 美國

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】美國再增過150億援助 聯合國要求俄撤兵（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐盟網民曬超市貨架全滿相 笑英國鮮貨短缺要限購
歐盟網民曬超市貨架全滿相 笑英國鮮貨短缺要限購
【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億
【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
羅琳懶理「恐跨」指控 「唔擔心成就被抹殺」
羅琳懶理「恐跨」指控 「唔擔心成就被抹殺」
【俄烏戰爭一周年】美國再增過150億援助 聯合國要求俄撤兵（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】美國再增過150億援助 聯合國要求俄撤兵（持續更新）
西班牙新列車太大入唔到隧道 交通部高官辭職息民憤
西班牙新列車太大入唔到隧道 交通部高官辭職息民憤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款