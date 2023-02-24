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【財政預算案2023】建AI超算中心保港國際科技地位　強調數據安全受國際標準監管

科技 17:35 2023/02/24

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創新科技及工業局局長孫東今（24日）出席記者會時強調，建立AI超算中心對於香港保持國際創新科技地位至關重要。（林宇翔攝）

港府2023至24年度財政預算案於22日出爐，當中提到將重點推動港區的數碼基建，包括研究建立人工智能（AI）超算中心的可行性，預料最快於今年底完成研究計畫。創新科技及工業局局長孫東今（24日）出席記者會時強調，建立AI超算中心對於香港保持國際創新科技地位至關重要，惟營運模式等詳細計畫仍有待向業界諮詢。

【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合

孫東在會上提到，財政預算案針對創科產業的措施，有助香港繼續邁向國際創新科技中心的目標。考慮到對於推動香港數碼化經濟發展、建設智慧城市、面對AI和數據等方面的發展所帶來的挑戰，以及珠海和深圳等地均已成立該城市的AI中心，香港有必要趕上並建立AI超算中心，以保持香港在相關領域的國際科技地位，以及有助將香港打造國際數碼港。

署理政府資訊科技總監黃志光則補充，AI超算中心的建構目標，是希望向政府、大學及企業機構提供快速及強大的算力，助其作研究及分析之用。面對大量數據存輸所涉及的資訊安全風險，他強調港府現時有完善的監管制度，也會要求相關機構在存取及使用數據時，合符ISO 2701等國際標準。數據本身亦屬於機構所有，機構可自行決定與甚麼機構共享數據，以及如何共享等。

問及建立AI超算中心所需費用時，雖然孫東坦言：

投入一個好的AI超算中心，是需要巨額投資。

在營運過程中，亦牽涉到對環境的保護、營運成本等，故有需要向業界諮詢意見，好讓政府制定相關的營運模式，和決定與哪些團隊合作，並期望在今年底完成研究計畫。

研究計畫最快年底完成　今起就顧問服務公開招標

雖然港府未有更多計畫詳細及時間表，但據消息人士指，參照其他國家例子如新加坡及內地，AI超算中心或需要30至40億元興建。政府資訊科技總監辦公室亦在昨（23日）起公開招標，為顧問研究服務徵求建議書。

除了設立有關數碼基建的研究建議，孫東又提到，港府正致力將香港打造成為國際數據港，

希望將全球數據引到香港，把內地的數據，在一定的條件下引到香港。

港府會繼續就內地數據南下的後續措施，與內地部門積極商討，但未計畫將香港數據北上。黃志光另重申，要達致中港兩地更有效的數據互通，除要考慮內地政府對個人私隱等敏感數據的規管外，也要視乎企業分享非敏感數據的意願。

【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈　推動數碼轉型

【財政預算案2023】港擬建人工智能超算中心　專家：諮詢期過長或拖慢進展

責任編輯：殷凱怡

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