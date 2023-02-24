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【植物肉銷售】Beyond Meat虧損逾5億　預測銷售續萎縮

商業 17:40 2023/02/24

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植物肉品牌Beyond Meat周四（23日）公布，第四季度銷售額下降逾20%，虧損低於預期。據悉，Beyond Meat淨虧損為6,690萬美元（約港幣5.25億），低於去年同期的8,040萬美元（約港幣6.31億）。

【展覽復常】發展非展覽業務　展覽集團疫下賺300萬

集團行政總裁Ethan Brown表示，他們的淨銷售額下降20.6%至7,990萬美元（約港幣6.27億），素肉銷售重量下降了16.9%；與此同時，因為該公司縮減了協作生產及重新安排了人手，故利潤提高了14%。

該公司表示，各界對肉類替代品的需求仍然疲弱，有見及此，品牌將提供折扣，在持續高通脹的情況下吸引顧客。品牌不單在美國的銷售下降，其也地區的收入亦下降了19.9%。

預測銷售繼續萎縮

Beyond Meat預計其2023年的收入將在3.75億美元至4.15億美元之間，銷售額下降1至10%。品牌財務總監Lubi Kutua說：「持續高通脹、經濟放緩、競爭加劇等都對增長產生負面影響，但我們相信這只屬暫時性。」

去年Beyond Meat共進行過兩輪裁員，裁掉逾25%員工。隨著需求減少，植物肉公司都在做相似決定，另一素肉品牌Impossible Foods繼去年裁員6%後，未來將再裁減20%人手。 

【台灣工業】台1月工業生產指數銳挫逾2成　創14年來最大跌幅

責任編輯：歐陽佩

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