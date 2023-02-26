富衛夥MIRROR推「應援您健康」企劃 精彩活動未來數月陸續登場

富衛香港與 MIRROR 攜手合作，推出富衛歷年來最大型宣傳企劃「應援您健康」，為品牌寫下新的里程碑，是次活動希望為MIRROR 粉絲們及大眾注入正能量，鼓勵大眾關注身心靈健康，並為身邊關愛的人打打氣！

未來數月，富衛將陸續推出一系列與 MIRROR 聯乘的應援活動，配合富衛全面的保障計劃及網上保險平台 ，繼續為您的身心靈健康應援打氣！

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，粉絲們大大小小的應援行動是今次活動的最大靈感來源，加上 MIRROR 積極熱誠的正面態度亦與富衛不謀而合，迸發出應援健康活動的無限創意。

於周五舉行的企劃啟動禮上，MIRROR 成員分成三個應援小隊，以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常出發，全面宣揚健康生活，應援大眾健康。

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其中，應援小隊中的「Team Food」尤其熱愛健康餐單及均衡飲食，隊員合力以特選食材，製作能增強身體免疫力的果汁，代表僅限於富衛網上保險平台獨家投保的「全自主百萬醫療計劃」，以相宜的保費為普羅大眾提供全面的住院及手術醫療保障。

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「Team Music」則通過音樂互動遊戲，率領各人進入音樂世界，帶領觀眾放鬆心情，並帶出精神健康的重要性，象徵富衛於去年 11 月推出的全港首創 「智．守衛精神健康保障計劃」，為精神健康提供全面醫療保障及支援。

為鼓勵大眾積極做運動，「Team Sports」特意與觀眾一同參與健身挑戰，令運動更富趣味，並提升大眾對於富衛極具彈性的自願醫保計劃「尊衛您醫療計劃」的關注。獲得多項業界大奬的「尊衛您」每年保障限額高達 1,000 萬元，以高性價比的保障滿足不同人生階段的健康保障需要。

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此外，富衛致力讓大眾盡情投入生活。FWD MAX 生活體驗平台搜羅了一系列 FWD x MIRROR「應援您健康」的足本版影片及更多獨家內容，供 FWD MAX 會員觀看。截至 2022 年 12 月，FWD MAX的會員數目按年增加 34%，為延續 FWD MAX 的強勁勢頭，未來將繼續為會員帶來更多不同的生活體驗及獎賞。

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撰文：張以正