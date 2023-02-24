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【業績｜電盈】電訊盈科去年EBITDA增5.6%、ViuTV續錄盈利　派末期息28.48分、周息率9.75厘

股市 17:22 2023/02/24

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【業績｜電盈】電訊盈科去年EBITDA增5.6%、ViuTV續錄盈利　派末期息28.48分、周息率9.75厘

電訊盈科 （00008） 公布去年業績，期內收益360.65億元，按年增1.7%；EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為123.88億元，按年增5.6%；純利1.58億元，按年跌84.7%；每股賺2.05分；末期息每股0.2848元，按年增2.9%。

電訊盈科全年派0.3804元股息，按年增2.7%，以周五收市價3.9元推算，周息率約9.75厘。

電訊盈科稱，去年第五波疫情及防疫措施窒礙香港電訊 （06823） 業務營運，但香港電訊的經調整資金流保持穩健，反映其業務韌性；香港電訊分部EBITDA為130.64億元，按年增2.6%。

免費電視及相關分部EBITDA增3.2%

去年ViuTV在內的免費電視及相關業務繼續錄得盈利。電訊盈科指，儘管市況低迷，去年廣告收益6.16億元，按年維持穩定，受藝人管理 及音樂出版收益帶動，免費電視及相關業務的收益增長9.10億元，按年增13.8%，而分部EBITDA錄9700萬元，按年增3.2%。 

電訊盈科稱，會將繼續製作優質的劇集及非劇集節目、提供有效的數碼廣告方案、藝人品牌代言及國際合作機會，以維持其增長勢頭。

OTT 業務首錄全年EBITDA 正數

去年電盈OTT業務收益錄20.12億元，按年增35.9%，主要是俗稱「黃Viu」的Viu收益增長45%。電盈稱，Viu的付費訂閱服務及數碼廣告模式並行，兩個領域的收益均有增長，其中付費訂閱收益增長略高。

電盈提到，OTT業務錄得1.78億元的首個全年 EBITDA 正數，反映經營槓桿以及對開支的審慎管理。

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記者：李哲毅

港股 電訊盈科（00008）
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