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【MPF】 冠軍MPF基金 逆市勁彈13%

17:20 2023/02/24

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晨星指今年首兩個月MPF累升3%。

慘！據晨星的最新統計，2月份強積金（MPF）暫呈負回報2.67%，連升3個月恐斷纜。如以截至1月底人均帳戶累積供款約24.52萬元，而本月的平均回報轉盈為虧，累打工仔合共損失逾299億元；人均蝕逾6,500元，負財富效應遠超財政司司長陳茂波剛公布預算案，擬向市民派錢5,000元。

晨星檢視23類資產，截至本周三（2月22日），2月份大部分基金見紅，僅歐洲股票及港元貨幣市場基金為逆市奇葩，皆微升約1%。專家以環球股債備受美國持續加息困擾，俄烏戰爭剛好一周年，仍未有解決迹象，復添中美關係緊張等陰霾，遂料餘下數個交易天，難令MPF大翻身，扭轉虧損的慘況。

●MPF首兩月仍升逾3% 人均進帳7500元

雖然2月份的跌市抹掉首月不少的升幅，幸而晨星指今年首兩個月MPF整體回報仍升3.28%，上班族人均賺約7,500元；港股上揚3.7%，中國股票及美股皆錄得逾5%漲幅。

專家忠告供款人宜堅守均衡布局，冀抗衡波動市，畢竟2023年首月中港股票狂飇逾10%，帶挈MPF急彈逾6%，為MPF史上最好的開局；可惜，晨星指2月份中港股票表現最差，倒跌逾6%，累MPF整體回報陷負數。

●積金評級：波動市分散風險  「懶人基金」多元化覆蓋

香港專業獨立強積金研究及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為， 2月份中港股票基金大逆轉，凸顯分散風險的重要性。而每個MPF計劃都提供俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），屬於低收費及涵蓋股債的多元化基金，是大多數成員可以考慮的明智長綫投資選擇。

至於市面400多隻MPF基金，晨星指今年的大贏家是一眾押注歐洲股票產品，冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，急漲逾13%；雲鋒金融（00376）擁有的萬全歐洲股票、AMTD景順歐洲股票、以及BCT銀聯歐洲股票皆勁彈逾一成。中國人壽樂休閒計劃環球股票也上揚10%，打入五甲榜。

●花旗看好港股 年中挑戰兩萬四  兩成上升空間

反觀，大輸家是宏利（00945）旗下康健護理基金，跌近3%；永明綜合及基本計劃保守投資組合亦錄得約0.1%跌幅。

此外，大行料港股仍有兩成上升空間。花旗指，中港股市受惠兩會行情推動經濟、企業盈利上調、以致長綫投資加碼中資股等利好因素；該行遂維持恒生指數於今年中挑戰兩萬四，年底再衝上兩萬五點新關，意味仍有逾20%的潛在升幅。板塊方面，建議增持消費、互聯網、醫療保健及交通運輸等行業。個股中較看好周大福（01929）、國航（00753）、金沙中國（01928）、友邦保險（01299）及錦欣生殖（01951）等。

相關文章: 【財政預算案2023】許正宇：發債優先撥予MPF投資與政府財赤無關 持續檢討港股印花稅

【財政預算案2023】政府再發行500億銀債及150億元零售綠債　研撥一定比例讓MPF投資綠債及基礎建設債券

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君


 

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