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【美國經濟】耶倫：美國經濟基本面良好　或能實現軟著陸

宏觀解讀 17:16 2023/02/24

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20國集團（G20）財長和央行行長會議正在印度班加羅爾召開，美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）發言時表示，美國經濟受惠於勞動力市場強勁，而且沒有像全球金融危機之前一般，出現資產負債表問題，在基本面良好下，經濟有望實現軟著陸。

通脹正在回落但核心通脹仍然偏高

耶偏表示，經濟基本上處於良好狀態，如果按12個月的跨度來衡量，通脹率正在持續下降，故軟著陸會是一種可能發生，亦是她希望能夠實現的結果。

但她提醒，就業市場現時依然緊張，而且不包括食品和能源的核心通脹仍高於2%的目標，因此有必要努力降低相關數字。

美國今晚會公布1月PCE指數和核心PCE數據，市場料PCE指數或與12月一樣，維持5%按年升幅，核心PCE指數則預計按年升4.3%，較12月4.4%的升幅輕微回落。

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【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」　料需維持高利率更長時間

【日圓走勢】日圓兌港元5.83算上落　日本央行候任行長植田和男：通脹率未持續穩定達2%　維持超寬鬆貨幣政策

編輯：葉志偉

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