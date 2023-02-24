【美國經濟】耶倫：美國經濟基本面良好　或能實現軟著陸

20國集團（G20）財長和央行行長會議正在印度班加羅爾召開，美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）發言時表示，美國經濟受惠於勞動力市場強勁，而且沒有像全球金融危機之前一般，出現資產負債表問題，在基本面良好下，經濟有望實現軟著陸。

通脹正在回落但核心通脹仍然偏高

耶偏表示，經濟基本上處於良好狀態，如果按12個月的跨度來衡量，通脹率正在持續下降，故軟著陸會是一種可能發生，亦是她希望能夠實現的結果。

但她提醒，就業市場現時依然緊張，而且不包括食品和能源的核心通脹仍高於2%的目標，因此有必要努力降低相關數字。

美國今晚會公布1月PCE指數和核心PCE數據，市場料PCE指數或與12月一樣，維持5%按年升幅，核心PCE指數則預計按年升4.3%，較12月4.4%的升幅輕微回落。



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編輯：葉志偉