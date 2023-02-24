父母資助首期上車置業　外區客482萬買青怡花園

中原地產范德輝表示，青衣區青怡花園3座高層E室，實用面積343平方呎，兩房間隔，向東北，開價510萬元，放盤5個月，現以482萬元沽出，實用呎價14,052元，減幅約5.5%。

范德輝表示，買家為外區上車客，獲父母資助首期置業，物色放盤一段時間，見樓市持續轉旺，加上上址條件合意，便拍板承接。原業主則於1987年以22.86萬元買入單位，帳面獲利459.14萬元，單位於36年間升值約20倍 。

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