  • 23°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽復常】發展非展覽業務　展覽集團疫下賺300萬

商業 17:11 2023/02/24

分享：

分享：

疫情期間大型展覽幾乎絕跡，專門搞展覽活動的公司有4成結業，展覽集團有限公司也不好過，營業額大跌5成，主席王學譜（Carl）腦筋急轉彎，大力發展非展覽業務，例如是「毛城城」寵物新聞資訊網站，為寵物用品公司開拓網上宣傳途徑，同時還有「寵物救護車」的24小時寵物緊急護送服務，兩年間為集團帶來300萬收入，維持了公司運作。儘管如此，Car仍l對前景充滿信心，隨著發展更多B2B展覽業務，預期今年第3季營業額甚至會比疫前提升15至20%。

【迷你倉銷情】時昌發展街舖＋細儲物櫃　利潤年增1成

Carl的展覽業務要從2002年開始說起，當時他一個人赤手空拳聯繫了電腦商、大學信用卡等在大學擺Booth賺錢，至公司站穩陣腳後，他見展覽業大有可為，於是招兵買馬，先後搞了充氣遊戲嘉年華、寵物節和家居博覽等，全都獲得空前成功，至2014年他正式成立了展覽集團。

「開始的時候很順利，2004年在九龍灣展貿搞的充氣遊戲嘉年華，4日之間就有10萬人次入場，破了九展的入場人次紀錄。」之後他又看到了寵物業的商機，「朋友給了我兩隻小狗，一開始添置用品就用了3、4千元，然後每個月又要花5、600元，我心想，為何沒有一個好的平台可以讓人一次過買齊所有用品？」

他一鼓作氣Cold Call全港寵物店、代理商和寵物品牌，結果是一盆冷水向頭淋，「他們都沒有這麼做過，不肯付錢，於是我就免費幫他們搞。」在3成肯付費、7成免費的情況下，Carl還要支付場地裝置、廣告宣傳等費用，當然是蝕錢收場，「不過我贏到口碑呀」，當時4萬人入場，他確定是有市場，然後第二年再搞，平手，第三年不但追回蝕了的錢，更賺了100萬。

全體員工減薪6成

不過3年疫情就讓Carl嘗盡苦頭。2020年春節，政府宣布考慮停止所有公眾娛樂，當時BB展如箭在弦，Carl站了在人生交叉點上，「就在年卅晚那天，我比政府更早宣布展覽要煞停。」之後Carl形容公司是「看不到生路」，究竟要不要結束公司？又是另一個人生交叉點。

「很多同事已跟了我20年，公司結業會影響好多家庭。」於是他舉行了投票，大家都贊成不裁員，而是同舟共濟，全體減人工6成，希望能捱得過1年。與此同時，Carl又將資源投放到非展覽業務。

首先是寵物新聞資訊網站「毛城城」，因為搞過幾屆寵物節，所以集團已擁有強大的數據庫，宣傳自是事半功倍，「部分展商會將展覽訂金轉為線上宣傳費。」此外他們又加強「寵物救護團隊」的服務，「我的小狗有心臟病，試過半夜找不到獸醫，十分徬徨。」這次不愉快的經驗讓他成立了寵物救護車，車上有專業的救護設備及人員，28分鐘內就可以將寵物送往獸醫處急救，甚至連馬灣及愉景灣都覆蓋得到。這些業務不但在兩年間為集團帶來300萬收入，更贏來了業內聲譽。

增加B2B業務

放寛了防疫措施後，展覽集團今年已先後在會展舉辦了香港寵物節及LOHAS Expo，分別錄得30萬及8萬入場人次，成績斐然。Carl表示未來會收購更多展覽，LOHAS Expo便是一個好例子，「這個展覽本身已有十多年歷史，以前都是以B2B為主，今年我們增加了B2C的元素。」

此外集團亦希望增加B2B的展覽業務，增加中西方業界交流，「根據內地的估算，由2015至2020年，寵物消費上升了39%達2,900億元人民幣（約3,310億港元），而到了2020至2024年，金額更會達到5,900億元人民幣（約6,734億港元），這爆炸式增長不容忽視。」

他相信香港展覽業將會更加蓬勃，「一來大家都需要與海外再次對接，二來商家們都已『餓』了很久，相信積極度會提升，第三是現時已可以試食，市民反應十分熱烈，這是復常的一個很大里程碑。」他預期今年第三季的營業額會比疫前上升15至20%。

【迷你倉銷情】時昌發展街舖＋細儲物櫃　利潤年增1成

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【展覽復常】兩珠寶展下月舉行　吸逾2300展商兼過萬買家　展商：今年內地客生意料爆升
2023/02/17
【展覽復常】兩珠寶展下月舉行　吸逾2300展商兼過萬買家　展商：今年內地客生意料爆升
【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
2023/02/07
【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
2023/01/12
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
【展覽復常】「亞洲知識產權營商論壇」實體展回歸　吸引超過14,000名人士參與
2022/12/02
【展覽復常】「亞洲知識產權營商論壇」實體展回歸　吸引超過14,000名人士參與

你可能感興趣

【展覽復常】兩珠寶展下月舉行　吸逾2300展商兼過萬買家　展商：今年內地客生意料爆升
13:50 2023/02/17
【展覽復常】兩珠寶展下月舉行　吸逾2300展商兼過萬買家　展商：今年內地客生意料爆升
【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
14:46 2023/02/07
【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
17:53 2023/01/12
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
展覽 疫情 裁員

上一篇文章

【植物肉銷售】Beyond Meat虧損逾5億　預測銷售續萎縮

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
【旅遊保險】旅遊保需求增　購買5至10天保障最常見
【旅遊保險】旅遊保需求增　購買5至10天保障最常見
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【無力加薪】前景未明　日中小企不敢加薪
【無力加薪】前景未明　日中小企不敢加薪
【玩任務贏機票】花旗Citi Plus兩周年　推環遊世界機票抽獎
【玩任務贏機票】花旗Citi Plus兩周年　推環遊世界機票抽獎
【付款表現】7成企業受付款失敗率困擾　失敗成本95元
【付款表現】7成企業受付款失敗率困擾　失敗成本95元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款