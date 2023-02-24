【展覽復常】發展非展覽業務　展覽集團疫下賺300萬

疫情期間大型展覽幾乎絕跡，專門搞展覽活動的公司有4成結業，展覽集團有限公司也不好過，營業額大跌5成，主席王學譜（Carl）腦筋急轉彎，大力發展非展覽業務，例如是「毛城城」寵物新聞資訊網站，為寵物用品公司開拓網上宣傳途徑，同時還有「寵物救護車」的24小時寵物緊急護送服務，兩年間為集團帶來300萬收入，維持了公司運作。儘管如此，Car仍l對前景充滿信心，隨著發展更多B2B展覽業務，預期今年第3季營業額甚至會比疫前提升15至20%。

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Carl的展覽業務要從2002年開始說起，當時他一個人赤手空拳聯繫了電腦商、大學信用卡等在大學擺Booth賺錢，至公司站穩陣腳後，他見展覽業大有可為，於是招兵買馬，先後搞了充氣遊戲嘉年華、寵物節和家居博覽等，全都獲得空前成功，至2014年他正式成立了展覽集團。

「開始的時候很順利，2004年在九龍灣展貿搞的充氣遊戲嘉年華，4日之間就有10萬人次入場，破了九展的入場人次紀錄。」之後他又看到了寵物業的商機，「朋友給了我兩隻小狗，一開始添置用品就用了3、4千元，然後每個月又要花5、600元，我心想，為何沒有一個好的平台可以讓人一次過買齊所有用品？」

他一鼓作氣Cold Call全港寵物店、代理商和寵物品牌，結果是一盆冷水向頭淋，「他們都沒有這麼做過，不肯付錢，於是我就免費幫他們搞。」在3成肯付費、7成免費的情況下，Carl還要支付場地裝置、廣告宣傳等費用，當然是蝕錢收場，「不過我贏到口碑呀」，當時4萬人入場，他確定是有市場，然後第二年再搞，平手，第三年不但追回蝕了的錢，更賺了100萬。

全體員工減薪6成

不過3年疫情就讓Carl嘗盡苦頭。2020年春節，政府宣布考慮停止所有公眾娛樂，當時BB展如箭在弦，Carl站了在人生交叉點上，「就在年卅晚那天，我比政府更早宣布展覽要煞停。」之後Carl形容公司是「看不到生路」，究竟要不要結束公司？又是另一個人生交叉點。

「很多同事已跟了我20年，公司結業會影響好多家庭。」於是他舉行了投票，大家都贊成不裁員，而是同舟共濟，全體減人工6成，希望能捱得過1年。與此同時，Carl又將資源投放到非展覽業務。

首先是寵物新聞資訊網站「毛城城」，因為搞過幾屆寵物節，所以集團已擁有強大的數據庫，宣傳自是事半功倍，「部分展商會將展覽訂金轉為線上宣傳費。」此外他們又加強「寵物救護團隊」的服務，「我的小狗有心臟病，試過半夜找不到獸醫，十分徬徨。」這次不愉快的經驗讓他成立了寵物救護車，車上有專業的救護設備及人員，28分鐘內就可以將寵物送往獸醫處急救，甚至連馬灣及愉景灣都覆蓋得到。這些業務不但在兩年間為集團帶來300萬收入，更贏來了業內聲譽。

增加B2B業務

放寛了防疫措施後，展覽集團今年已先後在會展舉辦了香港寵物節及LOHAS Expo，分別錄得30萬及8萬入場人次，成績斐然。Carl表示未來會收購更多展覽，LOHAS Expo便是一個好例子，「這個展覽本身已有十多年歷史，以前都是以B2B為主，今年我們增加了B2C的元素。」

此外集團亦希望增加B2B的展覽業務，增加中西方業界交流，「根據內地的估算，由2015至2020年，寵物消費上升了39%達2,900億元人民幣（約3,310億港元），而到了2020至2024年，金額更會達到5,900億元人民幣（約6,734億港元），這爆炸式增長不容忽視。」

他相信香港展覽業將會更加蓬勃，「一來大家都需要與海外再次對接，二來商家們都已『餓』了很久，相信積極度會提升，第三是現時已可以試食，市民反應十分熱烈，這是復常的一個很大里程碑。」他預期今年第三季的營業額會比疫前上升15至20%。

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本報記者：歐陽佩

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