【俄烏戰爭一周年】俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成

英媒《衛報》一項分析指，俄羅斯於戰爭期間佔領烏克蘭多達13.2萬平方公里領土，料現時已遭烏軍奪回其中兩成領土。

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烏克蘭國土面積近60萬平方公里，俄軍截至2月19日時控制其中約10.3萬平方公里土地，相等於17%的烏克蘭國土，全部位於烏克蘭東部及南部地區。

俄軍佔領最多烏克蘭領土是於去年3月底時，但不久後就於烏克蘭首都基輔（Kyiv）一帶、烏克蘭接壤白俄邊境一帶的領土撤退。

其後數月的戰局相對膠著，直至烏軍去年9月經多條戰線反攻，俄軍於多區都相繼敗退。

俄羅斯去年9月底烏東四地公投通過，盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）併入俄羅斯。

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分析指，俄軍現時仍控制上述烏東四地的大部分土地，不過比例已較以往顯著下降。尤其是赫爾松，俄軍控制的土地比例已由去年6月的93%，跌至現時的73%。

頓涅茨克戰況則逆轉，俄軍去年12月於當地控制的土地比例為51.5%，但因在東部加大攻勢，目前控制的土地比例升至54%。

烏克蘭目前共有五個地區已徹底驅逐俄軍，包括基輔、南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）、北部切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）及西北部日托米爾（Zhytomyr）。

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責任編輯：鄭錦玲