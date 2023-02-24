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【港交所388】政府委任唐家成、任志剛做港交所董事　任志剛：協助保障金融安全

股市 17:24 2023/02/24

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港府公布，委任證監會前主席唐家成、金管局前總裁任志剛為港交所 （00388） 新任董事，替代於今年港交所股東周年大會時退任的席伯倫、姚建華。港府同時再度委任梁頴宇為董事會成員。唐家成、任志剛、梁頴宇最新委任任期為兩年，至2025年港交所股東周年大會為止。

任志剛回應查詢時稱，非常榮幸獲財政司司長委任為香港交易所董事會成員，期望在董事會主席查史美倫領導下，與各位董事會成員衷誠合作，維護公眾利益和投資者利益，致力發展港交所業務，從而協助特區政府保持及提升香港國際金融中心地位、保障金融安全，和推動香港融入國家發展大局。

財政司司長稱，唐家成、任志剛、梁頴宇都悉金融市場和相關業界，在公共服務方面亦具備豐富經驗，可共同推動香港發展成為更具活力、更具規模、更廣更深的國際籌融資平台。

港交所有12名獨立非執行董事，港府可委任最多6名董事，上述三人以外，史美倫、洪丕正和周胡慕芳均為港府委任董事。其餘6名非執行董事為聶雅倫、巴雅博、謝清海、張明明、梁柏瀚及張懿宸。

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編輯：麥德銘

香港交易所（00388） 港股 香港交易及結算所有限公司 香港金融管理局 證監會 任志剛
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