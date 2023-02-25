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【玄人‧峰語@iM網欄】行運當頭 還須睇你是否做啱事

名人薈萃 10:00 2023/02/25

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我們幫人算命，最怕是一些無知之輩對命運預測過份解讀。簡單言之，如有師傅對算某命主批算未來有十年好運，命主照單全收，在這十年盲衝直撞，在碰壁後返來投訴師傅批算不準。無可否認，有些人行十年的超級好運，真的可以點鐵成金，但這類人真的千中無一。一般人等，有十年好運行已可做到衣祿無憂，連升三級，已算是不錯了。問題是，對命理一知半解的信眾，很多時會因師傅們一句半句的誇言巧話，很易在好運中迷失自我，以為自己是無敵，最終反而在好運中遇上挫折。說到這裡，大家可能會心中出現一個很大的問號，明明是好運，卻又遇上挫折，那豈不是很矛盾?

同場加映：【青姐話】主題大挪移  換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？


首先，即使一個人行好運，我們還要留意兩大環節：1)是流年的喜忌；2)是本身在行運的時候，你行為上究竟是否用上「用神」及「藥神」（尅制忌神的五行）。以八字以基礎，每十年一個大運，而十年大運中由十個流年組成，而這十年流年的五行會跟整個大運產生不同的代學作用去影響命主。然而，流年的走勢，都有其本身的韻律，假設一個命主本身的喜用神為金、水，2022年開始進入一個十年金水大運，代表這十年他已好運的。問題是，由2022年壬寅年、2023年癸卯年、2024年甲辰年、2025年乙已年、2026年丙午年、2027年丁未年，這幾年是行木火流年，並非是命主的喜用神，直至到2028年戊申年開始，先進入金水流年。因此，此命主入運的首五年，很大程度會覺得自己並不好運，要去到運尾才會得心應手。不過，始終他在十年的好運當中，很多事情都可以逢凶化吉，而且流年所經歷的沙石，都是成日後五件好流年成功的種子。

另外，我曾經跟大家講過，八字是一種人的行為定位學，簡單而言，即是找到自己的強項(用神、藥神)，避開自己的弱項(忌神)，來加以發揮。如果一個人本身是忌投資炒賣、做生意，但他偏偏要向這方面做，明顯是事倍功半。當然，好運時會因運氣令自己好似成功，但遇上一些差的流年時，很容易會打回原形。好像我有一個客人，2017年这十年進入「官殺」大運，對他而言是一個很好的權力及職場提升大運，而這幾年，他在公司職位三級跳，花紅亦相當不錯。問题是，他有了財富就「身痕」，炒股炒金炒虛擬貨幣，結果就是財來財去。要知道，用「官殺」就是忌「食傷」，而「食傷」主投機主義，既然是「忌神」行為，破了「用神」。所以即使是行運，卻因炒賣而破了自己的正財，變了得不償失。所以，行運的同時，要行對方向才可以食到好運。

當然，這個世代沒可能不投資，忌「食傷」的人也不是不能投資，而是切忌只聽「冧把」或憑感隨心投機，一定要透知識，有理有據去投資，而不能像一些「炒神」可以憑感覺或睇盤路而赢錢。究其原因，知識代表「印星」，而「印星」可以尅制「食傷」，抑制忌神的力量。

由此可見，行運的人也要識得如何去行，才可運轉乾坤，而並非行運時，心口掛着一個「勇」字亂衝亂撞。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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