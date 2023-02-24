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【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？

理財智慧 17:54 2023/02/24

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Netflix去年指控不少訂閱用戶私下共享帳號密碼，致去年第一季度痛失逾20萬訂戶。為此，Netflix早已開始打擊「寄生帳號」。不過今年該公司再度做出令人不解的行為，正當其競爭對手如Disney+、Hulu、Sling TV大部分都選擇加價，它卻反其而行，減價吸客，最多更平五成。不過香港及台灣的客戶則不惠及。

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根據華爾街日報的消息所指，Netflix 調整多地的月費定價至最多半價，涉及中東（葉門、約旦、利比亞和伊朗等）、南非洲（肯尼亞在內的撒哈拉以南非洲市場）、亞洲（馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓）、歐洲（克羅地亞、斯洛文尼亞和保加利亞等）市場。不過各區的定價和減價情況不一，部分地區的新收費僅適用於指定及部分方案，是次下調價格最多幅度更多達50%。不過一個值得留意的是，下調價格的市場都是一些沒有廣告方案的地區，所以香港及台灣等較成熟的市場其價格則沒有下調。

有市場分析指，估計Netflix是次減價行為是為了搶佔市場份額，希望可以透過降價吸引更多訂閱客戶，抵消營收總額下降的衝擊。

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責任編輯：陳玉蓮

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