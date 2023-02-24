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【飛遇世界鉅賞】國泰航空：3月起向東南亞旅客送出8萬張往香港機票 哪個地區獲分配最多？
Hot Talk 17:01 2023/02/24
國泰航空 （00293） 早前宣布配合機管局向外送出50萬張來香港機票的「飛遇世界鉅賞」計劃，國泰航空今日公布，3月1日起分階段送出前往香港的機票。首階段於3月由東南亞地區展開，涉及共8萬張機票，中國內地將於4月緊隨其後，而東北亞及中長線地區則安排於5月或之後舉辦。
據國泰航空最新公布，是次東南亞「飛遇世界鉅賞」的目標市場包括菲律賓、泰國 、新加坡、印尼、越南、馬來西亞和柬埔寨，相關機票數目配額如下：
|送出來回香港機票數目
|菲律賓
|20,400張
|泰國
|17,400張
|新加坡
|12,500張
|印尼
|11,510張
|越南
|8,800張
|馬來西亞
|7,000張
|柬埔寨
|2,390張
國泰航空表示，會從3月1日至18日相繼在相關地區推廣計劃，3月中旬至4月初公布得獎名單。
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記者：麥德銘
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