德國經濟2022年第四季按季萎縮了0.4% GDP按年增0.9％

德國統計局周五（24）表示，德國經濟在2022年第四季按季萎縮了0.4%。初步數據顯示，經價格和日曆效應調整後，季度環比萎縮0.2%。在2022年第三季度，國內生產總值（GDP）與前三個月相比略有增長，為0.5%。全年來看，GDP增長為0.9%。

第四季度不如預期的結果增加了人們對冬季經濟衰退的擔憂。德國商業銀行的經濟學家Ralph Solveen指，盡管政府採取了廣泛的援助措施，但能源價格的急劇上升已經明顯放緩了經濟。 隨著全球貨幣政策的收緊，很難預期經濟會有明顯的復蘇。

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統計局稱，在燃料折扣和9歐元的交通票等救濟措施結束後，消費者在第四季度的支出比第三季度少。家庭支出下降了1.0%，而政府支出與前一季度相比上升了0.6%。

第四季度建築業投資下降了2.9%，而機械和設備投資下降了3.6%，兩者都經過通貨膨脹、季節性和日曆效應的調整。商品和服務的出口與第三季度相比下降了1.0%。

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責任編輯：張瑋婷