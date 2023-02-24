  • 22°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德國經濟2022年第四季按季萎縮了0.4% GDP按年增0.9％

環球政經 17:48 2023/02/24

分享：

分享：

德國統計局周五（24）表示，德國經濟在2022年第四季按季萎縮了0.4%。初步數據顯示，經價格和日曆效應調整後，季度環比萎縮0.2%。在2022年第三季度，國內生產總值（GDP）與前三個月相比略有增長，為0.5%。全年來看，GDP增長為0.9%。

第四季度不如預期的結果增加了人們對冬季經濟衰退的擔憂。德國商業銀行的經濟學家Ralph Solveen指，盡管政府採取了廣泛的援助措施，但能源價格的急劇上升已經明顯放緩了經濟。 隨著全球貨幣政策的收緊，很難預期經濟會有明顯的復蘇。

【著數優惠】$5000消費券最快4月派 商場盡出優惠谷消費【下一頁

統計局稱，在燃料折扣和9歐元的交通票等救濟措施結束後，消費者在第四季度的支出比第三季度少。家庭支出下降了1.0%，而政府支出與前一季度相比上升了0.6%。

第四季度建築業投資下降了2.9%，而機械和設備投資下降了3.6%，兩者都經過通貨膨脹、季節性和日曆效應的調整。商品和服務的出口與第三季度相比下降了1.0%。

 

【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

iM會客室
【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
財政政策 人口 宏觀分析 就業 失業 5G 外滙 經濟數據表現 經濟衰退 貨幣政策

上一篇文章

【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？

下一篇文章

日央行下任行長植田和男：維持超寬鬆的貨幣政策是「妥當」　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金
【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待
新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款