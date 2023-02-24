豪宅交投暢旺　屯門瑧譽五千多呎洋房逾1.74億沽

中港通關後，豪宅市場交投氣氛持續好轉，連錄大額成交。由保利置業發展、位於青山灣的瑧譽，早前招標售出一幢洋房。

資料顯示，是次售出單位為5號洋房，實用面積5,209平方呎，5房5套間隔，設私人升降機，另連1,025平方呎的前後花園及兩個車位，新近以約1.745億元易手，實用呎價約33,500元。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，中港全面通關，帶動豪宅項目接連錄大額成交，反映樓市正穩步上揚，而瑧譽已售出19套洋房，11伙居室，合共套現逾31.75億元，現僅餘3套洋房未賣，每套均屬5房5套間隔。

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