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【職場趣聞】出口術嘅同事往往最忠心 成日話辭職但最後又無走到 唔講辭職嘅人先係最快走人

理財智慧 18:04 2023/02/24

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職場上同事的關係是最微妙的，當中包括有種同事經常會表示要離職卻一直遲遲未有離職。近日有位網民於討論區表示，自已有位同事一直都表示要辭職但一直未有離職。相信不少打工仔身邊都會有這類的同事，對於這類同事網民有何想法呢?

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在職場上布各種各樣的同事，不管他們是經常表示要離職與否，打工仔們還是因應個人的需要去決定，不要因為同事的出口術而影響個人的職業決定。而這類經常表示要離職的同事其實都是比較負面的，可以不接觸的亦盡量少接觸。但若他是希望與你共同探討更好的職業路向的除外。

在職場上另一個有趣的現像是多數平時較少表示要離職的同事反而靜靜地突然要離職，離職與否有不同的因素，打工仔亦不要因為其他同事而有所影響。

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責任編輯：陳玉蓮

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